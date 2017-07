Schoenenwinkel Sundance Kid sluit haar deuren

De binnenstad van Groningen verliest binnenkort een karakteristieke winkel. Schoenenwinkel Sundance Kid aan de Carolieweg 23 verdwijnt uit het straatbeeld. De eigenaresse heeft besloten om de deuren definitief te sluiten.

Yolande Vos is 64-jaar en vindt het genoeg geweest, ze gaat in het najaar met pre-pensioen. 'Dan ga ik een tijdje rustig aan doen, misschien wat steden bezoeken, wat lezen, wat vrijwilligerswerk.'In 1978 besloot Vos de winkel in Groningen te openen, omdat destijds veel klanten van de schoenenwinkel van haar ex-partner in Assen uit Groningen kwamen. 'Het was destijds niet zo dat je een gat in de markt zag en daar insprong. Je ging gewoon naar de plek waar de klanten vandaan kwamen.'Nu, bijna 40 jaar later, heeft ze besloten om Sundance Kid te sluiten. Niet omdat het moet, maar omdat ze het wil. Waarom ze de winkel niet verkoopt? 'Daarvoor heeft het te veel een eigen gezicht, een geheel eigen stempel. Ik vind het heel moeilijk om over te dragen, daarbij ben ik er ook niet zo mee bezig geweest.'Er is nu uitverkoop, alles moet de deur uit. Tot in september is Sundance Kid nog geopend, daarna is het klaar en heeft Vos tijd voor haarzelf.