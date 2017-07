Forse gevangenisstraffen voor leden van criminele bende uit Stad

De rechtbank in Groningen legt drie mannen (26, 32 en 34) uit de stad Groningen celstraffen tot 33 maanden op voor het voorbereiden van hennepteelt, het telen van hennep en het bezitten van wapens.

De rechtbank vindt dat de mannen samen een criminele organisatie vormden.De 26-jarige man kan volgens de rechter als leider van de bende worden gezien en krijgt de hoogste straf opgelegd: 33 maanden cel. De rechtbank veroordeelde de 34-jarige Stadjer tot een celstraf van 15 maanden. De rechter hield bij de straf rekening mee dat er ook sprake was van wapenbezit.Het 32-jarige mede-bendelid speelde een ondersteunende rol in de criminele organisatie. Hij kreeg een gevangenisstraf van 27 maanden.De politie deed op 9 juni een grote inval op meerdere plekken in de provincie. Bij die inval werd naast deze drie verdachten nog een aantal andere verdachten aangehouden.Zo kreeg een 31-jarige vrouw uit Groningen een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand opgelegd voor witwassen. Zij profiteerde mee van de criminele inkomsten. Een 38-jarige man uit Appelscha moet als straf 120 uur werken. Hij vervalste een document.De politie deed de inval nadat agenten een melding kregen van een 'vreemde situatie' bij een loods aan Het Aanleg in Winsum. De politie hing daarom camera's op.Eén van de advocaten zei hierover dat er geen toestemming was om stelselmatig te observeren. Hij vond daarom dat het bewijs niet geldig was verkregen.De rechtbank gaat hier niet in mee en vindt dat de camerabeelden wel toelaatbaar zijn als bewijs.