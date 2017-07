Basisschool De Hasselbraam in Leek krijgt weer krul van inspectie

Basisschool De Hasselbraam in Leek heeft volgens de onderwijsinspectie de boel weer op orde. De school kreeg in 2015 nog het stempel 'zeer zwak'.

In het begin was ik steeds kinderen uit elkaar aan het halen Miriam Weegenaar - leerkracht

Ik zie dat er zicht is op mijn kind, dat voelde ik eerst niet Anita Bruens - moeder

Een jaar later was de school volgens de inspectie nog 'zwak'. Nu zijn de inspecteurs tevreden.Henriëtte Bakker moest als nieuwe directeur orde op zaken stellen toen ze 2,5 jaar geleden werd aangesteld bij De Hasselbraam. Ze schrok van wat ze aantrof. 'Eigenlijk een beetje chaos. De gewone omgangsvormen vond ik vervaagd. En leraren hadden er geen grip meer op. Dat vond ik heel zorgwekkend.'Jaco de Jonge uit groep 6/7 herkent dat. Er was veel ruzie op het plein. 'Bijvoorbeeld bij voetbal dat we oneven teams hebben en dat het dan niet eerlijk is en iedereen tegen elkaar op gaat. Dat je dan één grote ruzie krijgt.'Miriam Weegenaar is één van de nieuwe leerkrachten die de school aanstelde om orde op zaken te stellen. 'In het begin was ik steeds kinderen uit elkaar aan het halen. Aan elkaar hangen, trekspelletjes aan de jassen.'De school zette een verbeteringstraject van twee jaar in. Er kwamen nieuwe leerkrachten, ouders werden meer betrokken, er werden nieuwe omgangsregels afgesproken en de lessen kregen meer structuur. Juf Miriam: 'Met werken met stoplichten, met stiltekapiteins, met een materiaalbaas die spullen haalt. Ik denk dat structuur de kinderen heel veel geboden heeft.'Volgens moeder Anita Bruens heeft het effect gehad. 'Als ik nu tien minuten-gesprekken voer kunnen docenten me heel goed vertellen hoe mijn kind in elkaar steekt en hoe ze het jaar heeft doorgemaakt. Daaraan zie ik dat er zicht is op mijn kind en dat voelde ik voorheen niet.'Toch zijn de problemen nog niet voorbij. De inspectie geeft de school weer een voldoende, maar het stempel drukt nog na. Voor komend jaar zijn er niet meer dan vijf aanmeldingen van nieuwe kleuters. Directeur Henriëtte Bakker: 'Vertrouwen komt te voet en gaat te paard en daar hebben we nu heel veel last van.'De Hasselbraam hoopt straks in het nieuwe gebouw weer meer ouders te trekken.