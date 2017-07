Noord Vandaag: Moeder Anko is apetrots op haar Bauke

De vorming van een schadefonds voor het Groningse aardbevingsgebied wordt een kwestie van de lange adem. Het gaat nog minimaal een jaar duren voordat het zover is. Dat - en aandacht voor de Mollemania - in Noord Vandaag.

De vertraging van het gewenste schadefonds wordt gemeld door Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders. Dat gebeurt in een nog geheime brief bij de nieuwste versie van het schadeprotocol, waar RTV Noord de hand op heeft weten te leggen.Zo'n schadefonds voor het aardbevingsgebied is ingrijpend. Met als gevolg dat het nieuwe kabinet én de Tweede Kamer zich er nog over moeten buigen. Ook de Raad van State moet er een oordeel over vellen. Daardoor is het door Groningen en de Tweede kamer zo gewenste schadefonds er nog lang niet.We hebben er 114 jaar op moeten wachten: de eerste Groningse zege in de Tour de France, het grootste wielertoneel in de wereld. Moeder Anko en Bauke's vriend en trainingsmaatje Martijn Keizer zitten in de studio. Ze zijn trots, volgens hun is de druk er nu af. Liggen er nog meer overwinningen in het verschiet?Een aantal bossen in onze provincie komt er ingrijpend anders uit te zien. Staatsbosbeheer is vandaag namelijk gestart met het kappen van duizenden zieke essen, omdat het te gevaarlijk is ze te laten staan. Het gaat er niet zachtzinnig aan toe, zo ook in het Dingebos in Uithuizen. Op veel plekken gaat wel 80 procent tegen de vlakte.- Bauke Mollema is zondag niet alleen bij de finish toegejuicht, maar ook thuis door zijn 2-jarige zoon Thomas.- Hulpdiensten zijn maandagochtend met man en macht uitgerukt naar Lageland, waar een speedboot tegen een boom werd gevonden. Een passant waarschuwde de politie.- Woorden als Mollemalen, Mollemania en Doorbauken. Moet Bauke in de Dikke van Dale komen? Steeds meer mensen opperen van wel.- Ronald Niemeijer heeft de Bauke Mollema-bult ondergekalkt en fietst er voor het eerst van zijn leven (niet geheel zonder hulp) overheen.Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist