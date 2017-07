Partij voor de Dieren keert zich tegen komst zonnepark

(Foto: RTV Noord)

De Partij voor de Dieren (PvdD) in de gemeente Vlagtwedde is fel tegen de komst van een groot zonnepark in de gemeente. Dat is opmerkelijk, omdat de groene partij in principe juist groot voorstander is van zonne-energie.

Geschreven door Marten Nauta





Waslijst

'Er is een hele waslijst aan argumenten te noemen om tegen het park te stemmen. Het plan rammelt van alle kanten. Er zijn oneigenlijke argumenten gebruikt en er worden vreemde conclusies getrokken', verdedigt PvdD-fractievoorzitter Edith van der Horst het standpunt van de partij.



Duurzaamheidsvisie

De hele Vlagtwedder raad vind het belangrijk dat er een duurzaamheidsvisie komt voor de gemeente. En daar was de Partij voor de Dieren het mee eens.



'Maar dat voornemen wordt met de komst van het zonnepark ineens overboord gegooid. In plaats van een duurzaamheidsvisie met daarin een nota zonnepanelen wordt de hele duurzaamheidsvisie nu rondom deze zonnepanelen gebouwd. Dat kan niet de bedoeling zijn', vindt Van der Horst.



Ook vindt het raadslid dat het gepresenteerde plan vol vaagheden, speculaties en onduidelijkheden staat. 'Er moet nog veel verklaard worden', zegt Van der Horst.



Winst gaat niet naar inwoners

Dat de winst van het toekomstige zonnepark niet terugvloeit naar de inwoners van de gemeente Vlagtwedde stuit de oppositiepartij ook tegen de borst. Dit geld gaat namelijk naar Powerfield, dat het zonnepark wil aanleggen.



Rechtszaak

Of het zonnepark er gaat komen, is overigens nog helemaal niet zeker. Hoewel de gemeenteraad heeft ingestemd met het plan, liggen de huidige eigenaar van de grond waar het zonnepark moet komen en Powerfield nog met elkaar in de clinch.



Boer Adams ontkent namelijk dat hij een verkoopcontract heeft getekend. Er loopt een kort geding tussen de twee partijen. Mochten ze niet zelf met een oplossing komen, dan doet de rechter binnenkort uitspraak.



