Parkeren op asfalt van wc-papier, kan dat?

(Foto: Koen Suyk/ANP)

Het parkeerterrein van de kinderboerderij in het Stadspark in de stad Groningen krijgt een bijzondere nieuwe asfaltlaag. In het asfalt zit namelijk wc-papier, dat uit de rioolwaterzuivering komt.





Als de proef werkt, wil de gemeente het 'wc-papierasfalt' ook op andere plekken in de stad gebruiken.



De gemeente Groningen meldt dat het wc-papier uit de zuiveringsinstallaties tot nu toe altijd verbrand werd, maar nu wordt geprobeerd het in asfalt te verwerken. Het parkeerterrein is toe aan nieuw onderhoud en er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om te experimenteren met het nieuwe asfalt.