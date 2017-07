'Wereldprimeur' met nieuwe windturbines op de dijk bij Spijk

Een wereldprimeur noemt Eisse Luitjens van Waterschap Noorderzijlvest het: de komst van drie windturbines op de Oostpolderdijk bij de Eemshaven.

'Omdat deze molens in een zeedijk komen. De dijk bij Spijk wordt verbreed en de fundering van de molens komt in de dijk te staan', verklaart Luitjens.Het voordeel is zo dat ze op een plek met veel wind komen te staan. En qua vormgeving passen ze ook goed in het windpark bij de Eemshaven, aldus Luitjens.Waterschap Noorderzijlvest en Innogy Windpower NL hebben maandagochtend een grondovereenkomst getekend voor het plan.Eind 2019 moeten de drie turbines draaien. Ze komen in plaats van de huidige windmolen bij Spijk. 'Eigenlijk is dat een kleintje, met een hoogte van 84 meter. De nieuwe turbines krijgen een ashoogte van maximaal 100 meter', legt Jan Boorsma van Innogy uit. Dat is 32 meter lager dan de hoogste windmolen van Nederland , ook in de Eemshaven.Hoger mag overigens ook niet, omdat het Waddengebied waar de molens komen, beschermd gebied is.