Azc Ter Apel gaat oorlogservaringen bij kinderen helpen verwerken

Het azc in Ter Apel doet mee aan een project om gevluchte kinderen te helpen om nare ervaringen met oorlogsituaties te verwerken. Het project heet Team Up, opgericht door War Child, Save the Children en Unicef.

Ter Apel heeft het negende azc dat aan het project meedoet. Volgens projectleider Ernst Suur is het project hard nodig: 'Veel kinderen komen uit landen als Syrië en Afghanistan hierheen. Ze raken hun ouders kwijt, maken oorlog mee, zijn boos en verdrietig en de reis is verschrikkelijk. Zij hebben hulp nodig.''Vrijwilligers en professionals gaan wekelijks met de kinderen in de azc's sporten, spelletjes doen, dansen..', vervolgt Suur. 'Zo moeten ze weer zelfvertrouwen krijgen, hun emoties kunnen uiten en samen spelen.'Het project loopt al een jaar, en het helpt, ziet Suur: 'We zien dat ze vrolijker worden, beter met elkaar kunnen spelen en hun emoties onder de knie krijgen.'Suur is in Ter Apel nog wel op zoek naar vrijwilligers : 'Mensen van 21 jaar en ouder, die ervaring hebben met het werken met kinderen. En die de tijd hebben om wekelijks een paar uur in de week met de kinderen te werken.''Het is namelijk heel belangrijk dat kinderen elke week dezelfde gezichten zien en niet elke keer nieuwe mensen moeten leren kennen. Makkelijk is het niet, maar we trainen en begeleiden de vrijwilligers. Maar wat de kinderen hebben meegemaakt, is nog veel moeilijker. Het is onze verantwoordelijk om er voor die kinderen te zijn', zegt Suur.