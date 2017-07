Verdeeldheid over mountainbikeroute Zuidhorn

Omwonenden van het Johan Smit Park zijn onvoldoende geïnformeerd over een mountainbikeroute in het park. Dat zegt de actiegroep tegen de route die zo'n 5,5 kilometer lang moet worden.

In september 2015 is een informatieavond georganiseerd. 'Daar kwamen zo veel mensen op af, dat wij er zelfs stoelen bij moesten pakken', zegt Jan Wildeboer, intiatiefnemer van de route.Toch zeggen veel inwoners dat zij niet goed op de hoogte zijn gehouden. Zo schrijft een inwoner van Zuidhorn aan de gemeente: 'Er wordt melding gemaakt van een groot draagvlak, maar het is mij ontgaan dat de gemeente dit plan heeft gepubliceerd. Aan mij als aanwonende van het park is in elk geval niets gemeld of gevraagd. Navraag bij anderen in de buurt gaf aan dat zij ook van niks wisten.'D66 en GroenLinks geven aan dat er misschien een andere locatie moet worden onderzocht voor de route. Wethouder Henk Bakker kan zich niet vinden in dat idee: 'De motie om het Johan Smit Park te laten onderzoeken werd destijds unaniem gesteund. Als jullie nu zeggen dat een andere locatie onderzocht moet worden, zie ik graag dat jullie je steun voor de motie intrekken.'Ook Wildeboer kan zich niet vinden in een andere locatie: 'Het lijkt alsof mensen zeggen: wij willen wel een mountainbikeparcours,.'Inwoners en andere belanghebbenden hebben nog geen spreekrecht tijdens raadsvergaderingen. Zodra de gemeente moet meebetalen aan de route, volgt een raadsvoorstel. Op dat moment komt er ook een inspraakmogelijkheid.