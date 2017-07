Mollema ziet nog twee kansen op ritwinst

Een dag na zijn prachtige ritzege in de Tour de France, geniet Bauke Mollema op de tweede rustdag volop van alle aandacht. Na een korte nacht wordt zelfs het geplande fietsrondje geschrapt. Er staat immers een horde journalisten op de stoep. Geen ramp, vindt de Groninger.

'De nacht was kort, ik heb behoorlijk liggen woelen in bed.'Zijn gedachten gingen nog vaak terug naar die razendspannende finale van de vijftiende etappe. De beelden zag hij vanochtend pas terug. 'Die finishmeters waren heel gaaf. Of ik wel uitgebreid genoeg heb gejuicht? Achteraf gezien had ik nog wel wat meer tijd, maar daar heb ik totaal niet aan gedacht. De adrenaline giert door je lichaam. De laatste twee, driehonderd meter wist ik dat ik zou winnen. Toen heb ik het goed gevierd.'Dat feestje ging na de finish in Le Puy-en-Velay nog lang door. Telefonisch met vriendin Jane en in het hotel met zijn ploeg Trek-Segafredo. 'Dat gaat dan wel met iets meer emoties dan anders natuurlijk', stelt de nuchtere klimmer. 'Bij de speech heb ik iedereen bedankt. Vooral ploeggenoot Michael Gogl. Hij hield het gat met de kopgroep binnen de perken en bracht mij zodoende in stelling. Echt een topprestatie.'Hoewel Mollema zijn doel van deze Tour bereikt heeft, ruikt hij meer kansen op succes. Vooral in de twee Alpenetappes, die woensdag en donderdag op het menu staan. 'Er zijn nog twee bergritten waarin ik me wil laten zien. Wie weet zit ik nog een keer in een ontsnapping. Maar mijn Tour is nu al geslaagd.'