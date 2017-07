Ten Dam stelt zijn wielerpensioen nog een jaartje uit

Team Sunweb heeft bevestigd dat Laurens ten Dam een nieuwe verbintenis heeft ondertekend. De 36-jarige Groninger staat nu tot het einde van 2018 onder contract bij de Duitse wielerploeg.

Ten Dam, geboren op het Boterdiep in Zuidwolde, leek lange tijd zijn fiets na de lopende Tour de France aan de wilgen te hangen. Maar in aanloop naar de koers liet hij al weten er nog een jaar aan vast te willen plakken.'Ik heb het erg naar mijn zin bij deze ploeg en ben er trots op dat ik een bijdrage heb kunnen leveren aan de successen van dit team', laat Ten Dam optekenen in een persbericht van Team Sunweb. In mei was hij een belangrijke knecht voor Tom Dumoulin, die de Giro d'Italia op zijn naam schreef. Momenteel rijdt Ten Dam in de Tour de France, waar hij heeft bijgedragen aan de zeges van ploeggenoten Warren Barguil en Michael Matthews.'Het oorspronkelijke idee was om na dit seizoen te stoppen', erkent hij. 'Maar omdat het zo goed gaat en ik er zo ontzettend van geniet, hebben we besloten mijn afscheid met een jaar uit te stellen. Ik ben blij dat ik bij Team Sunweb blijf. Ik heb echt genoten van de grote rondes met deze ploeg, met name van het feit dat ik deel uit heb gemaakt van onze successen in de Giro en de Tour. Hopelijk kunnen we daar volgend jaar op voortborduren.'Volgens Team Sunweb-coach Aike Visbeek is de contractverlenging belangrijk voor de ploeg. 'We zijn blij dat we nog een jaar kunnen vertrouwen op de ervaring en steun voor het algemeen klassement van Laurens. Zijn ervaring is cruciaal gebleken in rittenkoersen en zijn grote kennis is van grote waarde voor de ontwikkeling van onze jonge renners. Met zijn enthousiasme en liefde voor de sport is hij een goed voorbeeld voor de hele ploeg.'Ten Dam begon zijn wielercarrière bij het Batavus-amateurteam, voordat hij de overstap maakte naar de amateurploeg van Rabobank. Daarna reed hij voor Bankgiroloterij, Unibet.com en keerde terug naar Rabobank; het latere Belkin. In 2015 tekende hij een contract bij Team Giant-Alpecin, nu Team Sunweb, dat hem de kans gaf een jaar in Californië (VS) te wonen. Een langverwachte droom die in vervulling ging. Inmiddels woont hij weer in Nederland.Laurens ten Dam groeide op in Zuidwolde, met zijn ouders op een woonboot op het Boterdiep. Wil je weten welke band Laurens ten Dam heeft met Groningen? Bekijk dan de onderstaande beelden: