Gemeenten gaan extra controleren op alcoholverkoop

De gemeenten Pekela en Veendam gaan extra controles houden om te kijken of de drank- en horecawet wordt nageleefd. De beide gemeenten zetten hiervoor meer buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) in.

De drank- en horecawet is ingegaan in 2013. Tot op heden was de controle 'low-profile', aldus burgemeester Sipke Swierstra van Veendam.De BOA's voeren twee soorten controles uit. Ze kijken naar de vergunningen en ze voeren leeftijdscontroles uit. De BOA's gaan onder meer langs bij supermarkten, horeca en evenementen.Iemand onder de achttien mag in Nederland geen alcohol kopen. De extra controles moeten aantonen of de leeftijdsgrens serieus wordt genomen.'De controle op leeftijdsgrenzen is belangrijk voor de gezondheid en de veiligheid van onze jongeren', zegt Swierstra. 'Wanneer jongeren op te jonge leeftijd alcohol kunnen kopen en drinken, lopen ze erg grote gezondheidsrisico's.'Als de drank- en horecawet niet wordt nageleefd, kan een burgemeester boetes opleggen en zelfs de vergunning intrekken. 'Maar dat is natuurlijk niet de insteek', zegt Swierstra.De vorige zomer nam RTV Noord de proef op de som: wie wordt om een identiteitsbewijs gevraagd bij de supermarkt en wie niet?