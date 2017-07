Slachtoffer mishandeling: 'Ik was zo'n sterke vrouw, daar is niets van over'

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 46-jarige man uit Grootegast zou zijn toenmalige vriendin hebben opgesloten en mishandeld. Daarom is maandag een celstraf van 3,5 jaar tegen hem geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk.

'Hij heeft haar klein, onderdanig en hulpeloos gemaakt', zei de officier van justitie. De man knipte onder meer de haren van de vrouw af.



Behoefte op een emmer doen

Deuren en ramen gingen op slot en sleutels werden verstopt, zo verklaarde het slachtoffer aan de politie. De vrouw kon geen kant op en mocht niet naar buiten. In een slaapkamer in de woning werden schroefgaten gevonden, waarmee de deur dicht geschroefd kon worden.

Het slachtoffer verklaarde dat er een emmer in de kamer werd gezet waarin ze haar behoefte kon doen.



Mishandeling

De schroefgaten zaten aan de binnenkant van de kamer. Dus pleitte de advocaat van de man dat het alleen mogelijk was om van binnen de kamer dicht te doen en dat er dus geen sprake kan zijn van opsluiten.



Verder wordt de man uit Grootegast ook verdacht van mishandeling. De advocaat zegt hierover dat er geen enkel bewijs is dat getuigen hebben gezien dat de man de vrouw heeft mishandeld.



Bed & breakfast

De zaak kwam aan het licht toen familieleden het slachtoffer als vermist opgaven. Ze had kort daarvoor in een 'Blijf van mijn Lijfhuis' gezeten. De verdachte had weer contact met haar gekregen en haar overgehaald om bij hem terug te keren.



De twee reisden van de ene Bed & Breakfast naar de ander in het zuiden van het land en werden door de politie in het Noord-Brabantse Gilze gevonden.



In de rechtbank wilde de 46-jarige man geen antwoorden geven. Hij beriep zich op zijn zwijgrecht of verwees naar de verklaring die hij bij de politie heeft afgelegd.



'Ik was zo'n sterke vrouw'

Het slachtoffer sprak wel tijdens de zitting. 'Ik dacht dat ik een lot uit de loterij had.' Ook gaf ze aan wat de mishandeling met haar heeft gedaan. 'Ik was zo'n sterke vrouw, daar is niets meer van over.'



De vrouw vertelde dat de man haar lange haren, waar ze zo trots op was, afknipte. Eerst tot op de schouders en later helemaal kort. Het slachtoffer stond daarna op in de rechtszaal en deed haar pruik af.



Schadevergoeding

Het slachtoffer vraagt een vergoeding van bijna negenduizend euro. Naast de celstraf eiste de officier ook een contactverbod en het uitzitten van een eerdere straf van dertig dagen. De man is vaker veroordeeld voor huiselijk geweld.



In de rechtbank waren veel familie en vrienden van de vrouw aanwezig. De rechter doet over 14 dagen uitspraak.