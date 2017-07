Staatsbosbeheer kapt duizenden zieke essen

Staatsbosbeheer is maandag begonnen met het kappen van duizenden essen. De bomen zijn aangetast door een schimmel die essentaksterfte veroorzaakt. De eerste bomen gingen tegen de vlakte op het Hogeland, in Midden-Groningen en in Westerwolde.

Door de essentaksterfte kunnen de bomen grote takken verliezen of zelfs helemaal omvallen. Staatsbosbeheer vindt dat te gevaarlijk en zaagt essen bij paden, wegen en bebouwing nu om. In sommige bossen verdwijnt daardoor 80 procent van deze bomen.Een van de plaatsen waar essen worden omgezaagd is het Dingebos bij Uithuizen. Daar is een Harvester aan het werk, een zware machine die bomen omzaagt, van takken ontdoet en tot handzame stukken stam verwerkt.Boswachter Jaap Kloosterhuis staat er met gemengde gevoelens naar te kijken. 'Zo'n bos in natuurlijk hartstikke mooi voor de dorpsbewoners om te wandelen of te recreëren. We hebben de essen er niet neergezet om ze nu zo ruig weg te halen, maar we hebben geen andere keus.'Niet alleen in Groningen, in heel Nederland zijn essen aangestast door de schimmel. Die is hier vanuit Oost-Europa komen aanwaaien en verspreidt zich razendsnel. De hele operatie kost alleen Staatsbosbeheer al tussen de 10 en 20 miljoen euro.Volgens Kloosterhuis komen er nieuwe bomen voor de exemplaren die nu worden gekapt. 'Deels door jonge aanwas, en deels doordat we nieuwe bomen gaan planten. Maar het duurt nog wel een paar jaar voordat die groot zijn'.