Nieuwe directeur voor Knoalster Westerschool in mogelijk laatste jaar

De Westerschool in Stadskanaal heeft met Gert Hilbolling een nieuwe directeur, die het voorlopig laatste jaar van de school gaat aansturen.

Ook is de Westerschool komend jaar geen nevenvestiging meer van obs Oleander. Scholengroep OPRON is het komend schooljaar nog verantwoordelijk voor de Westerschool, na 1 augustus 2018 trekt de OPRON haar handen er vanaf.Op die datum moet ook duidelijk zijn of ouderraad erin slaagt een plan te ontwikkelen om de school langer te laten bestaan. Ligt dat plan er niet, dan valt het doek alsnog voor de Westerschool.De gemeenteraad van Stadskanaal zal uiterlijk 1 februari 2018 aangeven of het de Westerschool onder haar hoede wil nemen.Interim-bestuurder Jan Paul ten Brink streeft naar een goede samenwerking met ouders in het laatste jaar van de school. De nieuwe directeur Gert Hilbolling wil er ook het beste van maken. 'Ik wil de kinderen een goed jaar bezorgen', zegt hij.Hilbolling is als interim-directeur voor het basisonderwijs sinds 1 februari 2015 verbonden aan OPRON. Hij werkte onder meer voor de Inspecteur Amerikaschool in Noordbroek en is ook actief bij de Meester Neuteboomschool in Stadskanaal.De nieuwe directeur van de Westerschool ziet dat de uitdaging groot is. 'Het is een kleine school, waarbij de vraag is hoeveel leerlingen er komend jaar zijn. Afhankelijk daarvan worden de groepen ingedeeld. Ook zal dan duidelijk worden wie de docenten zijn. Met andere woorden, we moeten nog heel veel regelen.'Wat betreft het team dat zal fungeren op de Westerschool: ouders hebben aan kunnen geven bij OPRON welke leerkrachten ze graag terugzien op de school. OPRON bespreekt die wensen met de leerkrachten.