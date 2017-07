Schroor: 'FNV schetst fundamenteel onjuist beeld van zorg'

De beschuldigingen van vakbond FNV over het zorgbeleid van de gemeente Groningen zijn onterecht. Dat stelt wethouder Ton Schroor.

Volgens Schroor deugt het beleid wél. Hij reageert daarmee op de aanhoudende kritiek van de vakbond. 'Het beeld dat wordt geschetst doet geen recht aan de zorgontvangers, de zorgverleners en de andere inwoners van de stad.'FNV hekelt het beleid rondom huishoudelijke hulp in de stad. Volgens de vakbond heeft de gemeente duizenden stadjers onterecht gekort op het aantal uren hulp per week. De vakbond stelde een meldpunt in en inmiddels hebben honderdveertig ontevreden stadjers er uren bij gekregen. Dat is volgens FNV het bewijs dat het niet om incidenten gaat, maar dat het beleid niet deugt.Schroor is er helemaal klaar mee. 'We zijn zestien persberichten van FNV verder en iedere keer wordt er een beeld neergezet alsof het heel slecht zou gaan met de zorg in Groningen. Als er zo'n fundamenteel onjuist beeld neergezet wordt, dan houdt het een keer op.'Volgens Schroor heeft zo'n vier procent van de 3500 stadjers met huishoudelijke hulp bij FNV geklaagd. 'Dat is bescheiden. Elke klacht moet wel opgelost worden, maar het is niet zo dat er duizenden mensen naar het meldpunt toe lopen.' Ook vindt hij het meldpunt eigenlijk overbodig, omdat ontevreden stadjers ook bij de elf WIJ-teams terecht kunnen. 'Dan gaan we in elk geval serieus kijken.'Sinds 2015 krijgt het merendeel van de stadjers met huishoudelijke hulp 2,5 uur per week. Dat mag volgens FNV helemaal niet. De gemeente had gedegen onderzoek moeten doen naar wat iedereen precies nodig heeft aan uren. De vakbond probeert via juridische procedures boven water te krijgen welk onderzoek de gemeente gedaan heeft naar de persoonlijke situatie van de aanvragers. Schroor: 'Nu moeten we weer honderdveertig dossiers anonimiseren. Dat kost weer heel veel tijd.'Volgens Schroor blijft FNV 'maar trekken aan hetzelfde draadje. Als je de stelling hebt dat er iets mis is, ga je maar door.' Volgens hem is FNV-bestuurder Maureen van der Pligt 'met een missie naar Groningen gekomen'. Bij de kennismaking tussen de twee bestuurders zou het al zijn misgegaan. 'Het was geen aangenaam gesprek. Ze zei: uw beleid deugt niet, pas het maar aan anders gaan we naar de rechtbank. Daarna is het niet beter geworden tussen de gemeente en FNV.'Van der Pligt laat weten niet het hele zorgbeleid aan te vallen. 'Het gaat ons om de huishoudelijke hulp. Iedereen 2,5 uur geven mag gewoon niet. Het is niet goed dat alleen mondige burgers hun uren terug krijgen.'