Ex-daklozen rijden in een barrel naar de Noordkaap

In een oude truck 8000 kilometer naar de Noordkaap rijden en weer terug. Ex-daklozen Samuël en Wubbo gaan die uitdaging aan tijdens de zogenaamde 'Barrel Challenge'. En wel met een nobel doel: geld inzamelen voor hulp aan daklozen.

Anderhalf jaar lang heeft Samuël op straat geleefd. Een moeilijke tijd. 'Je bent alleen maar aan het rondzwerven en houdt je bezig met de vraag waar je die avond slaapt. Je hebt geen doel in je leven op dat moment', vertelt Samuël.Ook Wubbo heeft op straat gewoond, maar praat daar liever niet meer over. 'Die tijd ligt achter me, ik focus me liever op de toekomst', vertelt hij. Beiden weten ze als geen ander hoe hulp van buitenaf je kan helpen om van de straat te komen.'Door hulp van de instantie Terwille ben ik er weer bovenop gekomen. Dat is mijn redding geweest', vertelt Samuël. Terwille is een instelling die helpt bij verslavingen. Het project 'Mien Boan' waar het tweetal geld voor ophaalt, maakt deel uit van die organisatie.Bij het project worden (ex-)daklozen in een oefenwerkplaats klaargestoomd voor een baan. Het geld dat het duo ophaalt, gaat naar gereedschap voor in die werkplaats.Zelf moeten Wubbo en Samuël ook heel wat gereedschap ter hand nemen, er moet namelijk flink geklust worden aan de oude truck. Wubbo heeft de wagen een paar maanden geleden voor 500 euro op de kop getikt. 'De wagen was bijna helemaal verrot', vertelt hij.Maar in vier maanden tijd is er al veel gebeurd. Zo is de hele wagen gestoffeerd, zijn er een zithoek, een keuken en een slaapgedeelte ingebouwd en is de truck voorzien van licht.Over een week vertrekt het tweetal. Ze hebben het volste vertrouwen dat ze weer heelhuids thuiskomen. 'Al kan er van alles gebeuren natuurlijk', zegt Wubbo. Aan hun humeur zal het in elk geval niet liggen. 'We gaan in elk geval mooie dingen zien en lol beleven', zegt Samuël lachend.