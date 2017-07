Gratis ijsjes bij vernieuwde N361 in Lauwersoog

(Foto: Provincie Groningen / Twitter)

De werkzaamheden aan de provinciale weg N361 in Lauwersoog zijn afgerond. 'De weg is nu veiliger, mooier en de doorstroming van het verkeer is verbeterd', meldt de provincie.

Gratis ijsjes

Om de afronding van de werkzaamheden te vieren, deelt gedeputeerde Henk Staghouwer op woensdag 19 juli ijsjes uit. Dat gebeurt bij het nieuwe kruispunt tussen het Waddenkwartier en de vissershaven.



De ludieke actie stond eerder gepland voor vrijdag 30 juni, maar toen gooide regen



Nieuwe rotondes

De N361 bij Lauwersoog was tussen 7 en 10 juni 's avonds en 's nachts afgesloten voor verkeer. De weg werd opnieuw geasfalteerd en er werden twee nieuwe rotondes en een kruispunt aangelegd.



