Hoofdsponsor Eurocup Delfzijl verlengt met drie jaar

Groningen Seaports is ook de komende drie jaar hoofdsponsor van Eurocup Delfzijl. De havenbeheerder kwam dat maandag overeen met de organisatie van het internationale indoor voetbalevenement.

Het is onbekend hoeveel geld de hoofdsponsor jaarlijks inbrengt.Groningen Seaports was de afgelopen drie edities ook al de grootste geldschieter. Het toernooi bestaat inmiddels vijf jaar. 'Het is een zeer enthousiaste groep jonge mensen, die een prachtig product heeft neergezet. Ze zijn nu toe aan de volgende fase met een nieuwe locatie in de haven. Daarbij hoort een verlenging van het hoofdsponsorschap, zodat die jongens ook verder kunnen', laat de commercieel directeur van Groningen Seaports, Jannes Stokroos, weten.Afgelopen donderdag werd al bekend dat Eurocup Delfzijl verhuist naar de loods van het bedrijf Wijnne Barends in de haven van Delfzijl. Hierdoor kan het toeschouwersaantal van het jeugdtoernooi flink groeien. De capaciteit van de nieuwe hal is 2.500 toeschouwers, terwijl er op de vorige locatie, in de Brede School Noord, plaats was voor 1.600 voetballiefhebbers.Voor Eurocup Delfzijl komen topteams uit heel Europa naar Delfzijl. Clubs als Chelsea, Juventus, Ajax en FC Groningen hebben aan het toernooi meegedaan.