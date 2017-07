Minister Kamp gaat niet met Freek de Jonge in debat over gaswinning

(Foto: Jos Schuurman (FPS))

Minister Henk Kamp gaat niet in debat met Freek de Jonge over de problemen in onze provincie door de gaswinning. Dat schrijft de cabaretier zelf in Vrij Nederland.





Hans Alders

Kamp vindt een dergelijk interview niet kies omdat het zou lijken dat het beleid al klaar zou zijn. Dat is volgens de bewindsman niet zo. Ook Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders is gevraagd om met Freek de Jonge de strijd aan te gaan. Ook hij heeft bedankt. Alders gaf als reden op dat hij te teveel met hem eens is.



