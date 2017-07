Voetbalveld kost Oldambt meer dan een ton extra

De aanleg van een kunstgrasveld in Winschoten zorgt voor een fikse financiële tegenvaller voor de gemeente Oldambt. De operatie kost de gemeente 120.000 euro meer dan gepland.

Voor het kunstgrasveld van voetbalclub WVV is vier ton begroot.'In de aanbesteding was de laagste inschrijving 495.000 euro', zegt wethouder Kees Swagerman (SP) van financiën. 'Daar komt nieuwe regelgeving van de KNVB bij, over bijvoorbeeld de rubberen korrels. In totaal zijn de meerkosten 120.000 euro.'Oldambt heeft besloten de aanleg van het veld door te zetten. 'De aanleg van het kunstgrasveld uitstellen zou betekenen dat er komend seizoen niet gevoetbald kan worden bij WVV. Dus we gaan door en gaan nu op zoek naar de dekking voor dit bedrag.'De voetbalvelden van VV Drieborg en VV Nieuweschans worden voor samen 100.000 euro opgeknapt. Die klus kan volgens Swagerman wel binnen het budget worden uitgevoerd.