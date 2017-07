Mollema rijdt Profronde van Surhuisterveen

(Foto: Twitter Bauke Mollema)

Bauke Mollema is een van de publiekstrekkers in de 36ste Profronde van Surhuisterveen. De Groningse etappewinnaar in de Tour bereikte vandaag een akkoord met de organisatie.





Winst in 2013

De Profronde van Surhuisterveen wordt op dinsdag 25 juli verreden. Het startschot klinkt om 19.00 uur. Een half uur eerder worden alle renners aan het publiek voorgesteld. In 2013 wist Mollema het natourcriterium al eens op zijn te naam te schrijven.



Mollema, winnaar van de vijftiende Touretappe, moet het in Surhuisterveen onder meer opnemen tegen Giro-winnaar Tom Dumoulin. Ook Pieter Weening staat aan de start.