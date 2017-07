Gesteggel in Hoogezand-Sappemeer om locatie fietsenzaak

Raadslid Sophie Seljee van de lokale VVD ziet een fietswinkel in het Winkelpark van Hoogezand-Sappemeer helemaal zitten. Maar volgens andere partijen gaat dat tegen het nieuwe bestemmingsplan van het gebied in. Daarin ligt juist nadruk op wonen.

We zien een behoorlijke krimp van detailhandel aankomen in de komende jaren Erik Drenth - wethouder

We zoeken al jaren naar kansen voor het Winkelpark Marco Mol - Visser Vastgoed

De komst van fietsenwinkel.nl zou het Winkelpark in Hoogezand levendiger en bruisender moeten maken, stelt VVD.Maar in de gemeenteraad zijn alleen D66, Roodgewoon en Lokaal Perspectief het met de VVD eens. Een ook wethouder Erik Drenth (CDA) wordt niet warm van het initiatief van de VVD:'We zien een behoorlijke krimp van detailhandel aankomen in de komende jaren. Dat leidt uiteindelijk tot verpaupering. Daarom moeten we niet meer detailhandel gaan toestaan, maar juist minder vierkante meters hiervoor openstellen.'Toch snapt de wethouder goed dat dit ook als een kans gezien kan worden. 'Maar dan moet je er ook eerlijk in zijn dat je ergens anders herstructurering moet toepassen. Dat zou betekenen dat plekken waar nu detailhandel zit, noodgedwongen moeten worden omgezet naar woningen.'Op andere plekken in Hoogezand-Sappemeer is fietsenwinkel.nl van harte welkom, volgens de wethouder. 'In het winkelcentrum is nog ruimte voor een fietsenzaak. Daar kunnen we gewoon met de winkelketen over praten.'Marco Mol van Visser Vastgoed, de uitbater van het Winkelpark, ziet een overstap naar het centrum niet zitten. 'We zoeken al jaren naar kansen voor het Winkelpark. Fietsenwinkel.nl is juist een zaak die niet in een gewoon winkelcentrum past, maar wel in het Winkelpark. Een grote oppervlakte en veel parkeerruimte is voor deze zaak essentieel.'Hoewel de gemeenteraad en het college de deur voor fietsenwinkel.nl op het Winkelpark dichtgooien, heeft de Mol nog hoop. 'Ik hoop dat de gemeente Hoogezand-Sappemeer na de zomer wat ruimer gaat zitten in haar beleid wat betreft detailhandel, en dat er kansen komen voor het Winkelpark om zich te ontwikkelen. Als de gemeente dat niet doet krijgen dit soort locaties het niet makkelijk, verwacht ik.'Bovendien heeft Visser Vastgoed een zogenoemde omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Hiermee vraagt de vastgoedonderneming of het een winkelketen mag huisvesten, hoewel dat in strijd is met het bestemmingsplan.Deze aanvraag zal uiteindelijk via de rechter verlopen, en komt daarna terecht bij de Raad van State, verwacht Mol.En daar komt zelfs het Europees Hof om de hoek kijken: dat buigt zich op dit moment over de vestiging van een kledingzaak in een soortgelijk winkelcentrum in Appingedam.De uitspraak die het Europees Hof gaat doen, wacht Mol in spanning af. Die kan namelijk ook gevolgen hebben voor de fietsenzaak in Hoogezand.