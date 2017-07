Fusiepartij wil de grootste worden in Midden-Groningen

Partijleider Hans Haze heeft grootse plannen voor het 'nieuwe' Gemeentebelangen Midden-Groningen. De nieuwe partij, die op 22 november meedoet aan de herindelingsverkiezingen in de nieuwe gemeente Midden-Groningen, is een samenvoeging van vier lokale partijen en moet de grootste worden.

Lokaal Perspectief Hoogezand Sappemeer, Gemeentebelangen Slochteren, Kritisch Menterwolde en Menterwolde Gewoon zijn nu nog in hun eigen gemeenteraden actief.'We willen de grootste worden', zegt Haze stellig. Hij gokt op zes à zeven zetels, maar durft ook te dromen van meer. En als ze dan de grootste worden, willen ze ook onderhandelen voor een nieuwe coalitie.Hij is beschikbaar om wethouder te worden, maar of hij de afgevaardigde voor zijn partij zal zijn weet Haze nog niet: 'we hebben meerdere kandidaten die daarvoor in aanmerking komen. We moeten in overleg om te bekijken wie de beste kandidaat is voor een bepaalde portefeuille.'Gemeentebelangen Midden-Groningen wil zich profileren als lokaal, kritisch en. De oude partijnamen samengevat in één slogan dus. 'We staan voor normale politiek', zegt Haze.'We willen dat onze burgers overal bij betrokken worden. We gaan niet naar de burgers toe met een plan, maar draaien het om: wij vragen de burgers wat ze vinden, en willen dan samen plannen maken.'De vier partijen hebben nu nog elk hun eigen verzorgingsgebied. Waar de ene partij in Slochteren actief is, zijn twee anderen actief voor Menterwolde. De vierde richt zich op het stedelijkere Hoogezand-Sappemeer.Dat lijkt moeilijk samen te gaan, maar Haze ziet het niet als een probleem. 'We hebben ervoor gezorgd dat onze lijst heel representatief is. De eerste vier namen op de lijst zijn die van de vier huidige fractievoorzitters, uit de (nu nog) verschillende gemeenten. Zo voelt iedereen zich gehoord.''We hebben onze strubbelingen gehad', geeft Haze toe. 'Maar door open communicatie en een open houding tegenover elkaar zijn we echt goed naar elkaar toe gegroeid. Ik zie heel duidelijk dat men zich ontwikkelt naar een goede en hechte club. Iedereen is bij ons gelijkwaardig, en zo behandelen we elkaar ook. Het gaat prima.'