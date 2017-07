'Gevaarlijke' Booneschanskerbrug wordt vervangen

De gemeenteraad van Oldambt heeft er na jaren van discussie een klap op gegeven: de Booneschanskerbrug ten zuiden van Bad Nieuweschans wordt vervangen. De brug wordt al jaren bestempeld als 'gevaarlijk'.

De huidige staat van de brug is zo slecht, dat de Booneschanskerbrug nog deze week wordt afgesloten. Wel wordt er nog gekeken of de brug tijdelijk open kan blijven voor voetgangers en fietsers.In de raad is al jaren een discussie gaande over de brug. Moet hij wel vervangen worden? Wat voor brug moet er dan voor terug komen? Hoe hoog moet die nieuwe brug zijn? En hoeveel mag het allemaal kosten? Een hoop vragen die nu beantwoord zijn.De gemeenteraad van Oldambt heeft acht ton opzij gezet voor de nieuwe brug. Dat moet een vaste brug worden, die in de toekomst is om te bouwen naar een beweegbare brug. Die nieuwe brug wordt 2,5 meter hoog.Maar ook nu is de raad niet eensgezind over de Booneschanskerbrug. De VVD in Oldambt stelt vraagtekens bij de hoogte van de brug. Volgens fractievoorzitter Hiltsje Rijlaarsdam neemt Oldambt zichzelf niet serieus als 'watergemeente' met een vaste brug die slechts 2,5 meter hoog is.Ook het budget is volgens haar niet toereikend. 'Die acht ton hebben we jaren geleden vastgesteld, maar de grondstoffen voor een brug zijn intussen 25 procent duurder geworden', aldus Rijlaarsdam. Zij rekent er op dat de brug niet vervangen kan worden voor acht ton.Ook in de coalitie is men niet helemaal overtuigd. Alida Michels (PvdA) liet openlijk optekenen dat ze te niet zeker van is of acht ton volstaat. Toch stemde de PvdA in met deze vorm van vervangen. Net zoals een ruime meerderheid in de raad. Zo komt er in ieder geval een einde aan de huidige Booneschanskerbrug.