Groningers lopen de Vierdaagse: 'Het is afzien, maar dat hoort erbij'

In alle vroegte startten de wandelaars dinsdag aan de 101ste Nijmeegse Vierdaagse. Onder hen tientallen Groningers.

Henny Zuidema is een van de Grunneger lopers. 'We zijn om 6.20 van start gegaan', vertelt ze bij Vroeg Op Noord , terwijl ze net de Waalbrug over wandelt. 'We zijn hartstikke fris en fruitig.'De afgelopen twee jaren moest Henny vanaf de zijlijn toekijken hoe haar partner Yvonne de vierdaagse wandelde. Dit jaar werd ze zelf ook ingeloot en lopen ze samen veertig kilometer per dag.'Natuurlijk is het afzien, maar dat hoort erbij', zegt Henny. 'In de stad Nijmegen juichten de studenten je al toe. Harstikke in de lorum natuurlijk, maar het is heel gezellig. We gaan nu de Waalbrug af en daar staat al weer een muziekbandje. Het is een groot feest hier.'Ook David Bakker uit Ter Apel is onderweg. De fysiotherapeut loopt met een groep vanuit de Dienst Vervoer & Ondersteuning van Justitie. Het is de zesde keer dat Bakker de vierdaagse loopt. 'Vier keer 50 kilometer!''De vorige editie hebben we zo'n beetje dertig à veertig blaren geprikt', kijkt hij terug op de vorige editie. 'Ik was de laatste dag aan de beurt. We kregen regen en daardoor doorweekte schoenen.'Jurgen Bots, corporaal Korps Nationale Reserve is bepakt en bezakt op pad. 'Met een rugzak van zo'n dertien kilo. De gewichtseis is tien kilo, zonder eten eten drinken.''De baret is af, want we lopen buiten de bebouwde kom. Dan mag dat. Ik loop voorop en er lopen zo'n twintig man achter mij.'Silvia Middel uit Veendam is ook vroeg uit de veren voor een wandeldag. 'Ik heb er zin in, het is ideaal wandelweer. Ik loop met ruim veertigduizend mensen', lacht ze.'Meestal is de tweede dag het zwaarst', weet Middel uit ervaring. Ook dit jaar lijkt dit weer het geval. Volgens Weeronline kan het woensdag 33 graden worden in Nijmegen.Op Radio Noord volgen we diverse Groninger wandelaars. De hele week bellen we Vierdaagse-lopers om te vragen hoe het met ze gaat en of de moraal er nog in zit.