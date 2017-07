Weer een brandje in Wagenborgen

(Foto: 112 Groningen/Mark Heikens)

Een bouwcontainer in de Kerkstraat in Wagenborgen vatte in de nacht van maandag op dinsdag vlam. De brandweer bluste het vuur.





Reeks branden

De politie deed vorige maand een oproep aan getuigen van de branden. Of de containerbrand samenhangt met de eerdere branden, wordt nog onderzocht.



Lees ook: Opnieuw corniferenbrand in Wagenborgen Het was niet de eerste keer dat er brand was in het dorp. Schuttingen, corniferen en kledingcontainers raakten eerder dit jaar al beschadigd.De politie deed vorige maand een oproep aan getuigen van de branden. Of de containerbrand samenhangt met de eerdere branden, wordt nog onderzocht.