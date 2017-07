Beterweters Sport: Moet de sportkeuring voor jong en oud verplicht worden?

Sporten in belangrijk voor de gezondheid. De overheid wil jong en oud het liefst zoveel mogelijk in beweging krijgen. Soms blijkt dat een fit lijf niet vanzelfsprekend is en dat sporten gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Moeten er daarom geen verplichte sportkeuring komen voor jong en oud?

Uiteraard is het heel belangrijk dat iedereen sport of beweegt. Natuurlijk zorgt sporten er ook voor dat er blessures ontstaan, maar die wegen niet op tegen onder andere de effecten op de gezondheid.Een normale sportkeuring geeft niet altijd alle risico's weer. Daar waar risico's zijn, is - denk ik - een hartfilmpje op zijn plaats. Verplichten zou ik niet doen maar wel een advies geven. Alleen voor risicogroepen zou ik het verplichten. Eigenlijk vind ik dat iedereen zelf zou moeten kunnen beslissen om het wel of niet te doen. Schat je eigen risico in.Een verplichte jaarlijkse sportkeuring. Mijn eerste gedachte was 'alsjeblieft zeg, wat een onzin'. Ik heb het vroeger zelf meegemaakt en het was geldklopperij, een aanfluiting. Tien kniebuigingen en een vragenlijst. Dit alles onder begeleiding van een gesjeesde geneeskundestudent. Tot ziens en wel thuis.In dit overgereguleerde polderland wordt het tijd dat persoonlijke verantwoording voorop staat. Materiaal en voeding staan nu bij de (amateur)sporters volop in de belangstelling. Dus daar is geld voor. Dan kun je ook periodiek, op niveau gekeurd worden. Met de hele rataplan: bloedtesten, hartfilmpje, longinhoud/functie en als toetje toch ook de tien kniebuigingen. Plus 10 push-ups en sit-ups.Ik ben nog van de tijd dat je als aspirant-voetballer een oproep voor een verplichte keuring kreeg. Dat was in het - toen nog - Academisch Ziekenhuis, waar ene dokter Van de Griendt de sportscepter zwaaide. Het was voor hem lopendebandwerk: nadat je je had uitgekleed, ging je - alleen nog met je de onderbroek aan - als het ware op audiëntie bij deze medische sportpaus. Hij vroeg wat voor ziektes je had gehad, luisterde met zijn stethoscoop of je hart het juiste ritme had, liet je tien kniebuigingen doen en ook nog even krachtig op je pols blazen, waarna hij keek of dat het nodige effect op je ballen had. Binnen tien minuten was deze keuring bekeken.Dat gaf natuurlijk geen enkele garantie, zo'n summier onderzoekje. Vandaar ook dat deze 'sportkeuring' al lang en breed is afgeschaft. Want ook toen vielen er soms dodelijke slachtoffers op het veld. Ik heb er bij mijn twee clubs, Velocitas en GRC, twee meegemaakt. Het maakte zoveel indruk dat ik hun namen nog weet, Jo Prieshof, keeper van Velo 2, en Cor Nieborg die in het shirt van GRC het loodje legde. Maar dat sport gezond voor lijf en leden is, staat voor mij als een paal boven water. Zo lang het maar geen topsport is, want dat is dan wel weer ongezond.Een jaarlijkse keuring zegt niets. Het is een moment opname, terwijl de volgende dag een probleem zich voor kan doen. Meestal krijg je van te voren een waarschuwing als er iets mis is. Je lichaam protesteert regelmatig bij een inspanning. Dan moet je nadenken en je gewoon melden bij een huisarts.Topsporters worden bijna elk uur van de dag gecontroleerd. Logisch, de inspanningen die zij moeten leveren zijn soms bovenmenselijk, waarbij het verwachtingspatroon van de buitenwacht een extra druk legt en je over een grens heen kan gaan. Ik heb veertig jaar gevoetbald (plus twee keer in de week trainen ) en eigenlijk ben ik nooit gekeurd in al die jaren. Mazzel? Denk het wel.Er is in mijn ogen niks gezonder dan goed bewegen. Niet alleen voor je lichaam, maar ook vooral voor je geest. Daarom denk ik dat iedereen dat altijd zou moeten blijven doen.Ik stel me nu even voor dat ik een keuring zou hebben gehad en de arts zegt dat ik een slecht hart heb bijvoorbeeld, en dat sporten gevaarlijk kan zijn... Dan zou ik nog steeds blijven sporten. Ik hoef daarom ook niet alles te weten, want hoe meer je weet, hoe meer je erover na gaat denken. Ik krijg liever onbezorgd een hartaanval tijdens een rondje hardlopen, dan dat ik oud word op de bank.Een paar jaar geleden zat ik in een hotelbar naast een ex-arts. Tenminste, dat beweerde hij. Hij was met vervroegd pensioen. Hij vroeg of ik nog wat wilde drinken. Ik mocht hem wel en vroeg hem waarom hij met vervroegd pensioen kon. Hij begon te lachen. 'Ik heb jarenlang in het ziekenhuis er een beetje bijgebeund als keuringsarts, je weet wel die oude verplichte sportkeuringen.'Ik knikte. Hij ging verder. 'Dat was goud geld verdienen. Die amateursporters kwamen met een dampende literfles urine mijn spreekkamer binnen, ik liet ze dan tien kniebuigingen doen en vijf minuten later stonden ze weer buiten. En wij maar vangen. Kassa. Eeuwig zonde dat die sportkeuringen niet meer bestaan. Maar goed, zullen we nog een drankje doen?'