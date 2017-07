Weduwe weerman Pelleboer: 'Alleen de regenmeter is er nog'

Het is op de kop af 25 jaar geleden dat weerman Jan Pelleboer op 68-jarige leeftijd overleed. Plotseling, vlak nadat hij zich voornam het rustiger aan te gaan doen.

'Nooit ziek geweest en zomaar ineens was het 's morgens afgelopen. Daar schrik je vreselijk van', zegt zijn vrouw Jannie een kwart eeuw later.De weduwe woont op steenworp afstand van het plein in Paterswolde dat naar hem is vernoemd. 'Er wordt vaak gezegd: bent u familie van?', vertelt de 87-jarige Pelleboer-Huizinga. 'Als ik dan zeg dat ik zijn vrouw ben, dan vinden ze het heel mooi.''Het was druk, intensief, maar wel heel leuk', denkt ze terug aan de tijd met haar man. 'We hebben een mooi leven gehad. Hij had zijn werk thuis, dus was ook altijd thuis. Ik heb het helemaal meegemaakt.'Na het overlijden van haar man maakte ze een achterneef blij met apparatuur van Jan. 'Ik kan en heb er niks mee. Alleen zijn regenmeter is er nog.'Dorpsgenoot Nico Harms kende Jan Pelleboer als geen ander. Pelleboer was in het dorpsleven een graag geziene gast. 'Bij verkiezingen zat Pelleboer op de kruk aan de zijkant', schudt Harms op het Jan Pelleboerplein een anekdote uit de mouw. 'Op tv was de uitslag en opeens viel hij van de kruk af. Weer een zetel kwiet!', typeert hij Pelleboer.Pieter de Hart maakte in 2002 een documentaire over de excentrieke weerman. Bekijk hier 'Hij was het weer'.