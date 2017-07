Bioraffinaderij op Chemie Park levert twintig banen op

Het beursgenoteerde bedrijf Avantium bouwt een proeffabriek op het Chemie Park in Delfzijl. De bioraffinaderij is goed voor twintig banen.

De totale investering in de bioraffinaderij bedraagt volgens Avantium tussen de vijf en tien miljoen euro.In de fabriek worden houtsnippers omgezet in suikers, die op hun beurt weer gebruikt kunnen worden door AkzoNobel en de energiecentrale van RWE. De houtsnippers worden geleverd door Staatsbosbeheer.'Dit is de eerste groene bioraffinaderij in Delfzijl', zegt gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) tevreden. 'We zetten al langer in op het vergroenen van de chemie in Delfzijl en dit is daar weer een mooie stap in.'De proeffabriek komt op de plek van de oude brandweerkazerne op het Chemie Park. Als alles volgens schema gaat, dan draait de fabriek in het eerste kwart van volgend jaar. Na twee jaar moet blijken of de proeffabriek een succes is en of het een vervolg krijgt.Avantium is bekend van de zogenoemde bioflessen. Het bedrijf is bezig om PET-flessen te vervangen door flessen van suiker . De productie van die flessen moet in Antwerpen gaan gebeuren.