Auto's botsen op elkaar bij Julianaplein

(Foto: FPS/Niels Akkerman)

Op de ringweg van Groningen is dinsdagochtend een ongeluk gebeurd. Vanaf het Stadspark richting het Julianaplein staat daardoor een file.

Er zouden drie auto's bij het ongeval betrokken zijn. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. Er zjin wel vier ambulances ter plaatse.



Verkeer kan er via de linkerrijstrook langs.