Groningen wordt 'speelstad' van Tata Steel schaaktoernooi (update)

De tachtigste editie van het Tata Steel schaaktoernooi doet komend jaar ook Groningen en Hilversum aan. Dat heeft de organisatie van het evenement dinsdag laten weten.

Het bekende schaaktoernooi wordt vanaf 12 tot en met 28 januari opnieuw in Wijk aan Zee gehouden. De topschakers maken op 17 januari een uitstapje naar het mediapark van Hilversum en spelen op 24 januari in het academiegebouw van de universiteit van Groningen.Het Tata Steel schaaktoernooi slaagt er ieder jaar in veel topschakers te strikken. Wesley So, nummer drie van de wereld, won in januari de laatste editie. De Amerikaan, geboren op de Filipijnen, bleef onder meer wereldkampioen Magnus Carlsen voor. Het is nog niet bekend welke schakers komend jaar aan de jubileumeditie van het toernooi deelnemen.'Groningen en Hilversum hebben beide een prominente plek in de historie van de schaaksport in ons land', verklaart toernooidirecteur Jeroen van den Berg de keuze voor beide steden.'Groningen is de thuisstad van schakers als onder meer de familie Van Foreest, Sipke Ernst, Sergei Tiviakov en Jan Werle. In 2013 organiseerde de stad een rematch tussen Karpov en Timman. Groningen was in 1997 gastheer van het WK Schaken en organiseerde meer dan twintig keer het Europees Kampioenschap tot twintig jaar.'