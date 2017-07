Vogelaanvaring: vakantievlucht Eelde - Palma wijkt uit naar Schiphol

Een Transavia-vlucht van Groningen Airport Eelde naar Palma de Mallorca heeft afgelopen zondag door een vogelaanvaring uit moeten wijken naar Schiphol.

Dat meldt het blad Aviation Herald , dat gespecialiseerd is in berichtgeving over incidenten in de luchtvaart. Transavia bevestigt dit bericht.De Boeing 737 kreeg kort na het opstijgen vanaf Eelde te maken met sterke vibraties in de rechtermotor. De bemannning meldde dat een vogel in de motor terecht was gekomen.De motor werd daarop stationair gezet en er werd niet verder geklommen, aldus Aviation Herald. Volgens Transavia was er geen sprake van paniek of onrust onder de 170 passagiers.Na 25 minuten landde de Boeing veilig op Schiphol. De passagiers konden daar overstappen op een ander toestel van hetzelfde type. Transavia heeft in de zomer op Schiphol een reservetoestel staan dat in voorkomende gevallen kan worden ingezet. Met een vertraging van bijna twee uur landden de passagiers alsnog op Palma. Aan de beschadigde Boeing wordt overigens nog steeds gesleuteld.Dat het toestel niet terugkeerde naar Eelde maar naar Schiphol, heeft volgens de woordvoering van Groningen Airport Eelde vooral te maken met het niet beschikbaar zijn van technici die schades aan de Boeing kunnen repareren. Ook zijn er alleen op Schiphol vervangende toestellen beschikbaar.Opmerkelijk is dat zes weken geleden ook een toestel van Transavia in problemen kwam doordat het in aanvaring kwam met vogels. Bij het opstijgen vanaf Eindhoven, ook op weg naar Palma de Mallorca, kwam het in botsing met een zwerm vogels. Ook dat toestel week uit naar Schiphol.Vogelaanvaringen komen niet heel veel voor afgezet tegen het aantal vluchten. Op Schiphol kwamen er in 2015 op iedere 10.000 starts en landingen 11 botsingen voor met een vogel.Op Eelde dateert het laatste grotere incident uit 1977. Toen kwam een Fokker Friendship bij een avondlanding terecht in een wolk meeuwen. De bemanning kon het toestel echter veilig aan de grond zetten. Dat betrof een propellortoestel.Straalmotoren zijn kwetsbaarder. Vliegvelden nemen dan ook maatregelen om aanvaringen te voorkomen. Speciale teams verjagen vogels zodra ze een gevaar vormen.Ook is er met de bouw van grote passagiersvliegtuigen en hun motoren rekening gehouden met vogelaanvaringen. Zo moeten motoren bestand zijn tegen botsingen met bijvoorbeeld een meeuw. Maar zwaardere vogels als ganzen, reigers of aalscholvers zijn een probleem.