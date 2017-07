Familie stapt uit Friet van Piet, maar zaak blijft bestaan

Marco Agema. (Foto: Flickr (Creative Commons)/MVO Nederland)

Eigenaar Marco Agema stopt met zijn snackbar Friet van Piet aan de Meeuwerderweg in de stad Groningen. In 1976 begonnen zijn ouders de zaak, in 2004 nam zoon Marco het over. Vanaf oktober neemt een andere eigenaar de zaak over.

Geschreven door Niiwino Geertsema

Personeel

Hoe Agema zich gaat inzetten voor een duurzame stad, is nog niet bekend. Er is al een nieuwe eigenaar gevonden. Het huidige personeel kan onder de nieuwe baas blijven werken.



Cafetaria Royal

Voordat Piet en Rens Agema in 1976 begon met Friet van Piet, zat cafetaria Royal in het pand. In de jaren dat zoon Marco de zaak bestierde, heeft de cafetaria verschillende prijzen gekregen.



Prijzenlijst

Zo kreeg de zaak in 2008 een Snackster, in 2013 een imagoaward en de prijs voor de beste cafetaria van Groningen en vorig jaar werd Friet van Piet nog uitgeroepen tot Meest Markante Horeca Onderneming van Groningen.



Eierbal

Een ander hoogtepunt is het bezoek van premier Mark Rutte, die in 2015 kennismaakte met de Groningse eierbal.





'Ik wil mij heel graag richten op het creeëren van een 100% duurzame stad. Ik wil niet dat mijn prachtige zaak daaronder gaat lijden, vandaar deze beslissing', zegt Agema. 'Ik merk gewoon dat ik duurzaamheid de laatste jaren steeds belangrijker ben gaan vinden.'