Vanaf nu: verkeersinformatie in de app van RTV Noord

Waar in Groningen heb je vertraging met de auto of sta je misschien wel helemaal vast? Vanaf nu zie je het op de website en in de app van RTV Noord.

Bovenin de website en in de app voor Android en iPhone vind je nu een auto-knop. Die verschaft je direct toegang tot de verkeersinformatie van Groningen, Drenthe en Friesland. Zo is de informatie niet alleen relevant als je rijdt in de eigen provincie, maar ook als je van of naar de Randstad en de Duitse grens rijdt.Zo zie je de files en verkeersinformatie bij RTV Noord:Bij het openen van de RTV Noord-app zie je de knop 'Verkeer' bovenin de balk, direct naast de knop voor het weerbericht. Vanaf de verkeerspagina keer je eenvoudig terug naar het nieuws in de app. Op de iPhone en iPad druk je daarvoor linksboven op 'Gereed'. Op Android druk je op de terugknop van je toestel.Bekijk je RTVNoord.nl op de smartphone? Dan vind je de verkeersinformatie helemaal bovenaan, tussen het weer-icoontje en het RTV Noord-logo in. Je ziet bij het icoontje meteen hoe veel kilometer file er op dit moment staat in Noord-Nederland.Wie de website van RTV Noord op een laptop of desktop bekijkt, kan eveneens naast het logo van RTV Noord bovenaan de website kijken. Daar tref je de auto-knop met live het aantal kilometers file in Noord-Nederland - net boven het icoontje waarmee je naar de weerpagina gaat.De file- en verkeersinformatie wordt aangeleverd door de ANWB, dat de gegevens voortdurend ververst. Op dit moment ontbreken vertragingen uit het Openbaar Vervoer in Groningen nog, zoals die van het treinverkeer. Het is op dit moment nog niet te zeggen wanneer we die informatie ook kunnen tonen, maar we werken eraan om de verkeersinformatie zo volledig mogelijk te maken.