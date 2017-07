Lopend Vuur: Liever wandelen dan hardlopen

In alle vroegte zijn vanmorgen de eerste wandelaars van de 101ste editie van de Nijmeegse Vierdaagse van start gegaan.

Ruim 42.000 deelnemers zijn er, die 30, 40 of 50 kilometer lopen. Bijna de helft loopt 40 kilometer.De deelnemers komen uit 67 landen. De jongste deelnemer is 11 jaar, de oudste 94.Wandelen is een sport die welhaast aan populariteit lijkt te winnen. Ook in onze provincie zijn er populaire wandelevenementen. Denk maar eens aan de Tocht om de Noord. Tegelijk is het aantal wandelevenementen maar magertjes in vergelijking met de hoeveelheid hardloopevenementen, die tegenwoordig in alle vormen en maten worden aangeboden - van rennen door de modder tot een ' night run ' op vliegveld Eelde.Wandelen: is het iets voor jou?Wat is jouw mening over dit onderwerp? We waarderen het enorm dat je meepraat! Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).Maandag was de stelling: ' Vakantie vier ik in eigen land '. Van de 3.034 stemmen was 66,7 procent het hier mee eens.