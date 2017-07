UMCG opereert voor het eerst kind met aangeboren hartafwijking via 'sleutelgat'

In het UMCG is onlangs een kind geopereerd aan een aangeboren hartafwijking via een kleine opening (sleutelgat) in de borstkas. Volgens het ziekenhuis is de ingreep met succes uitgevoerd.

Deze 'heartport'-operatiemethode is minder ingrijpend omdat de borstkas niet helemaal geopend hoeft te worden, waardoor de patiënt sneller herstelt. Sinds 2012 wordt deze methode toegepast bij volwassen patiënten met een bepaalde aangeboren hartafwijking.Chirurgen van het UMCG Centrum voor Congenitale Hartafwijkingen hebben de methode nu voor het eerst in Nederland bij een kind uitgevoerd.Jaarlijks worden ongeveer 1.400 baby's geboren met een hartafwijking. Een van de meest voorkomende aangeboren hartafwijkingen is een gaatje in het tussenschot van de hartkamers of hartboezems.Door de extra bloedstroom die hierdoor ontstaat, worden het hart en de longen extra belast en kunnen klachten ontstaan als kortademigheid, hartritmestoornissen, hartfalen of verhoogde bloeddruk in de longen. Als het gaatje in de eerste levensjaren niet vanzelf dichtgroeit, wordt het soms gesloten met een chirurgische ingreep.Dit gebeurt via een openhartoperatie waarbij het borstbeen wordt doorgezaagd. Dit is echter een zware ingreep. Met de heartport-methode wordt via een kleine opening in de borstkas, tussen de ribben door, het gaatje gesloten. Hierbij blijven het borstbeen en de ribben intact.Voor de patiënt betekent dit een sneller herstel (ongeveer vier in plaats van zes tot acht weken) en een kleiner litteken. Ook is er minder kans op bloedverlies. Kinderen met een lichaamsgewicht vanaf twintig kilo kunnen in aanmerking komen voor de heartport-methode.