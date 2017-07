Tientallen huizen gaan tegen de vlakte in Loppersum

In Loppersum worden 38 huurwoningen gesloopt. De afgelopen maanden is onderzocht of de huizen versterkt konden worden, maar daar had een meerderheid van de bewoners bezwaar tegen.

Zij hebben de voorkeur voor sloop en nieuwbouw. Woningcorporatie Wierden en Borgen, het Centrum Veilig Wonen (CVW) en de NAM staan achter die beslissing.Het gaat om woningen aan de Badweg, Duursumerweg, Pomonaweg en Verbindingsweg. De bewoners zijn maandagavond geïnformeerd over het onderzoek. Volgens Wierden en Borgen, eigenaar van de huizen, werd er wisselend gereageerd op de sloop.'Aan de ene kant zijn bewoners blij dat de knoop nu is doorgehakt, aan de andere kant zijn ze verslagen omdat men het oude vertrouwde huis verliest', laat de corporatie weten.Het is nog onduidelijk of de bewoners op dezelfde plek kunnen terugkeren. Wierden en Borgen gaat binnenkort met hen in gesprek om te kijken wat de wensen zijn.Het was de bedoeling dat dit jaar 170 woningen van Wierden en Borgen zouden worden versterkt in Loppersum, Middelstum, Wirdum, Ten Post en Garrelsweer. Nu is dus duidelijk geworden dat 38 woningen hiervan in Loppersum worden gesloopt en herbouwd.Eerder werd al duidelijk dat 34 huurwoningen in Middelstum tegen de vlakte gaan en deels worden herbouwd. Achttien huizen zijn van Wierden en Borgen, de overige zestien van Woongroep Marenland.De woningen maken onderdeel uit van een pilot om 1.650 woningen in het aardbevingsgebied te versterken en energieneutraal te maken.Acht woningcorporaties maakten in 2015 deze afspraak met de NAM. Ruim 500 woningen zijn in beheer van Wierden en Borgen.