Marumer vertrekt definitief naar Feyenoord

De transfer van Jerry St. Juste naar Feyenoord is rond. De Marumer voetbalde sinds zijn zevende jaar bij sc Heerenveen, dat hem bij bij de jeugd van SV Marum oppikte.

St. Juste tekent een contract van vier jaar bij de landskampioen. De 20-jarige verdediger krijgt rugnummer 4. Hij maakte op 18-jarige leeftijd zijn debuut bij de Friezen en heeft 69 competitiewedstrijden op zijn naam.'We halen met Jeremiah een zeer talentvolle jongen binnen die dus al de nodige ervaring heeft, maar de komende jaren ook nog enorm kan doorgroeien,' zegt Feyenoords technisch directeur Martin Van Geel.'Naast centraal in de verdediging kan hij eventueel ook als verdedigende middenvelder uit de voeten. Voor een trainer is het altijd prettig als spelers op meerdere posities kunnen spelen', besluit Van Geel.St. Juste is onderdeel van een 'defensieve dubbelslag', zoals Feyenoord op de eigen website schrijft. Ook linksback Ridgeciano Haps van AZ tekende vandaag een contract bij de Rotterdammers.Beide mannen vliegen dinsdag met hun nieuwe ploeggenoten naar een trainingskamp in Oostenrijk.SC Heerenveen bedankt St. Juste op Twitter voor zijn inzet de afgelopen dertien jaar: