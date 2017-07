Universiteit legt aanbesteding Feringa Building stil

De Rijksuniversiteit Groningen heeft de aanbestedingsprocedure voor de bouw van de Feringa Building op Zernike stilgelegd.

De reden is dat de aannemers denken het pand niet te kunnen bouwen voor het maximumbedrag dat de RUG ervoor uittrekt. Woordvoerder Gernant Deekens: 'Wij zijn ervan overtuigd dat we een realistisch plafond hebben ingesteld, maar we verschillen van inzicht. Daarom leggen we het nu stil.'De kosten voor de bouw zijn relatief hoog omdat het pand niet in één keer kan worden gebouwd, maar in fases moet worden opgeleverd. De Feringa Building komt namelijk op de plek van het huidige pand Nijenborgh 4. Studenten en medewerkers moeten door kunnen werken terwijl een deel van het oude pand al tegen de grond gaat en het nieuwe vast wordt gebouwd.De universiteit wil nu bekijken of de Feringa Building iets kan worden verschoven, zodat het pand wel in één keer kan worden gebouwd. Dat zou schelen in de kosten. Deekens: 'We willen kijken of we het nieuwe gebouw zo kunnen situeren dat er in één keer gebouwd kan worden.'De Feringa Building is na de Bernoulliborg en de Linnaeusborg het derde nieuwe gebouw voor de Faculty of Science and Engineering. Het pand wordt volgens de universiteit één van de grootste constructies van Nederland en huisvest zo'n 1400 studenten en 850 medewerkers. Er moeten kantoor- en collegeruimtes en laboratoria in komen. Groningen moet campus van internationale allure krijgen (2015)