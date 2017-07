Wielerclub doet aangifte na ontdekking prikkeldraad

(Foto: Facebook)

Wielervereniging Stormvogels heeft aangifte bij de politie gedaan na de ontdekking dat er op meerdere plekken in Borgerswold prikkeldraad was gespannen. De stukken prikkeldraad waren over de atb-route in het recreatiegebied bij Veendam gespannen.





Route controleren

Een groep vrijwilligers van de Stormvogels gaat dinsdagavond het parcours langslopen en controleren of alle stukken prikkeldraad weg zijn en de route weer veilig is.



Muntendammer Jeroen plaatste gisteren een foto van het prikkeldraad op Facebook en uitte er zijn verontwaarding over. Tegelijkertijd waarschuwt hij andere mountainbikers. 'Hoe krankzinnig is dit... Foto is gemaakt in Veendam, Borgerswold... Prikkeldraad gespannen over het parcours... Kijk dus goed uit!!'







'Poging tot doodslag'

Op de foto wordt massaal gereageerd. 'Is dit keel/borsthoogte? Da's poging tot doodslag!', vindt Jeroen Blik. Ook Jan Ploeger laat zich niet onbetuigd. 'Dit zie je meer en meer gebeuren op diverse routes. Hoe ziek kun je zijn?!'





Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.



Lees ook: Woede over prikkeldraad op mountainbikeroute Veendam De gemeente Veendam en de politie nemen de zaak hoog op.Een groep vrijwilligers van de Stormvogels gaat dinsdagavond het parcours langslopen en controleren of alle stukken prikkeldraad weg zijn en de route weer veilig is.Muntendammer Jeroen plaatste gisteren een foto van het prikkeldraad op Facebook en uitte er zijn verontwaarding over. Tegelijkertijd waarschuwt hij andere mountainbikers. 'Hoe krankzinnig is dit... Foto is gemaakt in Veendam, Borgerswold... Prikkeldraad gespannen over het parcours... Kijk dus goed uit!!'Op de foto wordt massaal gereageerd. 'Is dit keel/borsthoogte? Da's poging tot doodslag!', vindt Jeroen Blik. Ook Jan Ploeger laat zich niet onbetuigd. 'Dit zie je meer en meer gebeuren op diverse routes. Hoe ziek kun je zijn?!'Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.