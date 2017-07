Bewoners Jarinowoningen keren terug naar nieuw huis

De eerste bewoners van de zogenoemde Jarinowoningen in Loppersum verhuizen deze week naar hun nieuwe woning. De oude huizen waren niet bestand waren tegen zware aardbevingen. Ook konden deze woningen niet worden versterkt.

Het eerste deel van de 43 huizen is vorig jaar al gesloopt. Op dezelfde plek zijn aardbevingsbestendige woningen gebouwd. De eerste huizen zijn vorige week opgeleverd.De eigenaren werden sinds septemver vorig jaar opgevangen in zogenoemde wisselwoningen, waar het volgens een van hen behelpen was. 'Het was Centre Parcs in Loppersum, maar dan zonder zwembad', aldus een van de bewoners.De nieuwe woningen zijn voorzien van 'base isolation'. Dat zijn flexibele funderingen die de schokken van een aardbeving moeten kunnen opvangen.De komende maand worden wekelijks nieuwe blokken woningen opgeleverd. Het Centrum Veilig Wonen verwacht dat halverwege augustus alle 24 woningen uit de eerste fase aan de Delfstraat, Zeedijken en Zijlvest klaar zijn.In oktober start de sloop van de resterende negentien Jarinowoningen. Naar verwachting is de vervangende nieuwbouw halverwege volgend jaar klaar. Jarinowoningen tegen de vlakte: 'Het is een trieste aanblik' (oktober 2016) Wisselwoningen voor Jarino-woningen Loppersum in zomer gereed (februari 2016) Sloop dreigt voor 43 woningen in aardbevingsgebied (2015)