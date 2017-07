De allerlaatste dag, school Onderdendam sluit definitief

Het is dinsdag de laatste dag dat basisschool de Haven in Onderdendam open is. De school sluit definitief. Er zijn niet genoeg leerlingen op de school open te houden.

Al eerder was er sprake van sluiting. Toen kon de school nog gered worden door een reddingsplan.Dit keer was het vooruitzicht op het aantal leerlingen te somber. 'Vorig jaar hebben we een plan gemaakt. Dat waren we dit jaar aan het uitvoeren. Maar we konden in januari niet goed richting het ministerie aantonen dat wij volgend jaar boven de 23 leerlingen uit zouden komen', vertelt directeur Marloes Mertens.De leerlingen gaan na de zomervakantie naar diverse scholen in Winsum en Zuidwolde. De meesten gaan naar Bedum. 'De kinderen hebben al meegedraaid op die scholen en kennen dus de leerkrachten', vertelt Mertens.'Natuurlijk is dit een dag met een traan, maar we sluiten het feestelijk af', vertelt Mertens. De hele week zijn er al activiteiten en de leerlingen hebben een bankje in de vorm van een bloem gemaakt als cadeau voor het dorp.Het bankje is met mozaïeksteentjes versierd. Alle handen van de kinderen zijn erop te zien. 'Dit cadeau is voor het dorp een herinnering aan de school.''Dit is een mooi gebaar', zegt Kees Willemen van de werkgroep Onderdendam Go!! 'We willen nieuwe speelplekken creeeren voor de kinderen in het dorp waar ze elkaar toch kunnen ontmoeten. Daar krijgt dit bankje een plek'.Hij vindt het jammer dat schoolbestuur VCPO Noord Groningen de school sluit. 'Wij verschillen van mening over het aantal te verwachten leerlingen'. De werkgroep had gehoopt dat bij het ministerie om een uitzondering werd gevraagd om de kleine school te behouden.Wat er met het schoolgebouw gaat gebeuren is nog niet duidelijk. 'We willen graag tijd van de gemeenten krijgen om ideeën op te doen. We willen hier graag een ontmoetingsplek houden', vertelt Kees Willemen.Hij hoopt dat er leuke ideeën vanuit het dorp komen voor hergebruik van de school en hoopt dat de gemeente wacht met het te koop zetten van het gebouw.