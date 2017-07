Onderzoek naar enkelband bij 19-jarige Tolberter

Kan de 19-jarige Tolberter die in voorarrest vast zit op verdenking van drie gewapende overvallen, naar huis worden gestuurd met een elektronische enkelband?

Dat moeten de Officier van Justitie en de reclassering onderzoeken van de rechtbank.De 19-jarige man zit ruim honderd dagen in voorarrest, maar de behandeling van de rechtszaak is pas 19 september. Daarom wil de rechter kijken of hij intussen onder elektronisch toezicht naar huis kan worden gestuurd, meldt Dagblad van het Noorden De Tolberter wordt verdacht van drie overvallen waarbij hij met een wapen zwaaide. Hij zou een kapperszaak in Leek en een tankstation in Tolbert hebben overvallen. Daarna liep hij dankzij een oplettende getuige tegen de lamp bij een derde overval op een cafetaria in Nieuw-Roden in februari dit jaar.Al eerder zocht de politie naar een verband tussen de eerste twee overvallen.