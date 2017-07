Noord Vandaag: 'Karikatuur' Jan Pelleboer was zijn tijd ver vooruit

Wie waren Harma Boer en Piet Paulusma geweest zonder Jan Pelleboer? De karakteristieke weerman uit Paterswolde overleed precies 25 jaar geleden aan een hartstilstand. De man met het opvallende kapsel en hoge stem is nog lang niet vergeten.

'Iedereen doet een poging het te doen als hij', vertelt Harma Boer in Noord Vandaag. 'Probeer het weer maar eens begrijpelijk te maken.' Piet Paulusma hield aan Pelleboer onder meer het 'weercijfer' over. Ook Pelleboers naasten denken met weemoed terug.De rust in Wagenborgen lijkt voorbij. Het dorp is in rep en roer vanwege een reeks branden. De afgelopen maanden brak al tien keer brand uit. Er wordt gesproken van een brandstichter.Meesters en juffen hebben weer zicht op hoe het gaat met leerlingen van basisschool De Hasselbraam in Leek. Tot voor kort gold ze als zeer zwakke school. Door een rigoureuze aanpak van het bestuur, is de school nu weer 'gezond'.Ex-daklozen Wubbo en Samuël doen hun best om een verrotte bus op de knappen. De wagen is ook wel toe aan een flinke opknapbeurt, want de twee willen er binnenkort mee naar de Noordkaap rijden. Het moet een soort rijdend huis worden.- Onbekenden spannen prikkeldraad over atb-baan. Wie zit erachter?- Inwoners Onderdendam krijgen cadeau van school die definitief dichtgaat.Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist