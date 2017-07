Werkstraf geëist voor bange overvaller tankstation Zonnelaan

Voor een overval op het tankstation aan de Zonnelaan in Groningen moet een 21-jarige Stadjer volgens het Openbaar Ministerie (OM) als straf 120 uur werken. Daarnaast eiste de officier een voorwaardelijke jeugddetentie van zes maanden.

De man stapte in december zelf naar de politie. Hij werd geflankeerd door twee medewerkers van de verslavingszorg.Hij bekende op het bureau dat hij in november met een kapmes in de hand het tankstation was binnengestapt. Hij trilde als een rietje, zei de man zelf, toen hij geld opeiste.Hij zou onder druk zijn gezet door de mededader, maar die tweede dader is nooit gevonden. De naam van die man wil de Stadjer uit angst niet noemen. 'Dan kan ik de rest van mijn leven over mijn schouders blijven kijken'.De mannen maakten volgens het OM 310 euro buit. Het geld werd opgemaakt aan drugs. Bijzonder is dat de 21-jarige niet eerder met justitie in aanraking is geweest. 'En dan gelijk een delict als dit', zei de rechter.Volgens deskundigen kampt de man met ontwikkelingsstoornissen en is hij daarom in verminderde mate toerekeningsvatbaar. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.