Chronische hoofdpijn? Misschien is fysiotherapie dan de oplossing

(Foto: Flickr/Burggraaf fysiotherapie)

Als je chronische hoofdpijn hebt, hoef je niet altijd naar het ziekenhuis. Je kan ook bij een fysiotherapeut terecht. Het Martiniziekenhuis heeft daarom als eerste ziekenhuis in Nederland een netwerk van fysiotherapeuten in het Noorden opgericht die hoofdpijnklachten behandelen.

Geschreven door Beppie van der Sluis

Verslaggever

Uniforme behandelingen

'We willen graag dat de behandelingen op dezelfde manier worden uitgevoerd, daarom hebben we het netwerk opgericht', vertelt fysiotherapeut Tjerk Munsterman van het Martiniziekenhuis.



Wachtlijsten

Het Martiniziekenhuis heeft een gespecialiseerd hoofdpijncentrum dat jaarlijks zo'n zeshonderd patiënten behandelt. 'Op dit moment is er een wachtlijst bij het centrum, en kunnen we de druk gewoon niet aan', vertelt neuroloog Mariëlle Padberg. Het Hoofdpijn Netwerk Noord moet dit centrum gaan ontlasten.



Zoekende naar juiste behandeling

Het netwerk is nog zoekende naar de juiste behandelingen en is constant in ontwikkeling. Er is nog geen richtlijn voor de manier waarop fysiotherapeuten patiënten met chronische hoofdpijn behandelen. 'We doen het nu op basis van wat er uit wetenschappelijke literatuur bekend is', vertelt Munsterman.



Nekklachten

Patiënten die in aanmerking komen voor een fysiotherapeutische behandeling zijn mensen met bijvoorbeeld migraine en spanningshoofdpijn. 'Voor deze typen hoofdpijn is onderzocht dat nekklachten invloed hebben. Door het trainen van de nekspier kan de hoofdpijn afnemen', vertelt Munsterman.



Fysiek consult overbodig

Patiënten die doorverwezen zijn naar de neuroloog met chronische hoofdpijnklachten, komen eerst op consult in het ziekenhuis. Vervolgens wordt er gekeken welke behandeling passend is. Dit fysieke consult moet in de toekomst in sommige gevallen overbodig worden, vindt neuroloog Padberg.



'De huisarts kan dan bijvoorbeeld telefonisch of via internet overleggen welke behandeling het beste is. Zo kan je de kosten voor de patiënt ook drukken. Een behandeling bij bijvoorbeeld een fysiotherapeut, is veel goedkoper dan een behandeling in het ziekenhuis', vertelt Padberg.