Provincie wil 'bovenop onderzoekscommissie COA Ter Apel zitten'

De provincie wil nauw betrokken worden bij de verrichtingen van de onafhankelijke commissie die onderzoek gaat doen naar de bodemvervuiling onder het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft die commissie ingesteld.

De onderzoekscommissie is intussen compleet. De voorzitter van de commissie is Joop Atsma, Eerste Kamerlid voor het CDA. De medewerkers worden vertegenwoordigd door Paul Ulenbelt, oud-Kamerlid van de SP. Elske Mertens en toxicoloog Ivonne Rietjens zitten ook in de commissie.De provincie is blij dat de commissie nu aan de slag kan. 'Wij hebben hen een aantal zaken meegegeven die wij graag zien terugkomen in de onderzoeksvraag', zegt gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks).Zij wil op aandringen van Provinciale Staten onder meer dat er onderzoek wordt gedaan naar radioactiviteit en dat de combinatie van stoffen wordt onderzocht.Homan geeft aan dat de commissie haar werk moet kunnen doen, maar dat ze er bovenop blijft zitten. 'We willen op de hoogte worden gehouden', zegt Homan. 'Ik wil dat er zo transparant mogelijk geopereerd wordt, en we blijven in de gaten houden of er tempo in zit. Ik zal met vaste regelmaat met de voorzitter spreken.'De onderzoekscommissie gaat de komende weken aan de slag om een onderzoeksopdracht te formuleren. Dan kan de groep echt aan de slag.