Stranden Delfzijl gaan eind augustus dicht

De stranden in Delfzijl en bij Bierum worden aan het einde van de zomervakantie afgesloten. Dan wordt dit deel van de zeedijk versterkt, in opdracht van waterschap Noorderzijlvest.

De dijk wordt hoger, breder en steviger vanwege de zeespiegelstijging, bodemdaling en kans op aardbevingen. Het maakt onderdeel uit van het Marconi-project in de Havenstad.Naast de sluiting van de stranden worden fiets- en wandelroutes die (deels) over de dijk lopen vanaf eind augustus omgeleid. Ommelanderdiek (de groep aannemers die het werk uitvoert) zorgt voor omleidingskaarten die te vinden zijn op de website van het waterschap en af te halen zijn bij de VVV's.Dat de stranden in de zomer worden afgesloten is ongelukkig, maar het kan niet anders, zegt omgevingsmanager Esther Dieker: 'We begrijpen dat het voor de inwoners van Delfzijl en Eemsmond niet leuk is dat de dijk en stranden worden afgesloten. Maar het is noodzakelijk om een veilige woon- en werkomgeving te garanderen.'Deze week worden kunstwerken verwijderd van de dijk. Ze komen in een opslag. Na de werkzaamheden worden ze teruggeplaatst op de nieuwe dijk. Het Eemshotel en het nieuwe MuzeeAquarium blijven bereikbaar gedurende de werkzaamheden.Ommelanderdiek wil tijdens de werkzaamheden uitkijkpunten inrichten, zodat mensen toch nog de Eems kunnen zien.