Provincie maakt miljoenen vrij voor het fietsverkeer

Het provinciebestuur gaat pakweg vier miljoen euro investeren in de verbetering van het fietsverkeer.

Het geld is bedoeld voor het uitbreiden van het aantal fietsenstallingen en het verbeteren van de verkeersveiligheid.'Ook willen we de Fietsroutes Plus herkenbaarder maken', zegt gedeputeerde Fleur Gräper. 'Maar het gaat ook over vergevingsgezinde bermen. Dat zijn de randen van de fietspaden die zachter zijn. Fietsers die moeten uitwijken, belanden dan in die zachte berm en kunnen snel corrigeren. Zo kunnen ongelukken worden voorkomen.'Voor groot onderhoud wordt ruim negen ton gereserveerd. Het uitbreiden van fietsenstallingen gebeurt rond de stations en parkeerplaatsen voor carpoolers.Ook wil de provincie het fietsen onder de Groninger stimuleren. Dat gebeurt via reclamecampagnes, waarbij fietsrouters herkenbaarder worden gemaakt.